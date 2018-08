Conheça os candidatos a presidente da República registrados no Tribunal Superior Eleitoral

Ao término do prazo de registro das candidaturas, 13 candidatos, com patrimônio de R$ 834 milhões, se apresentaram para concorrer à Presidência da República, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Alvaro Dias (Pode)

Coligação Pode, PRP, PSC e PTC. Tem 73 anos, senador pela quarta vez. Foi governador do Paraná pelo PMDB, e deputado federal por três legislaturas, vereador em Londrina (PR) e deputado estadual. Formado em história, mudou de sigla sete vezes. Foi do PSDB, PV e Podemos, antigo PTN. Patrimônio: R$ 2,9 milhões. Vice: Paulo Rabello (PSC).

Cabo Daciolo (Patri)

O Patriota não fez aliança. Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Foi filiado ao PSOL, PTdoB e Avante. Nascido em 1976, em Florianópolis, é casado e tem três filhos. Bombeiro, liderou greve da categoria. Não apresentou bens. Vice: Suelene Balduino (Patri).

Ciro Gomes (PDT)

Coligação PDT e Avante. Natural de Pindamonhangaba (SP), construiu carreira política no Ceará, como prefeito de Fortaleza e governador. Ministro da Fazenda de Itamar Franco pelo PSDB e da Integração Nacional de Lula, tocou o projeto de transposição do Rio São Francisco. Tem 60 anos e quatro filhos. Patrimônio: R$ 1,7 milhão. Vice: Kátia Abreu (PDT).

Geraldo Alckmin (PSDB)

Coligação PSDB, PTB, PP, PR, DEM, SD, PPS, PRB e PSD. Quatro vezes governador de São Paulo, é fundador do PSDB. Formado em medicina pela Universidade de Taubaté. Foi vereador, presidente da Câmara dos Vereadores e prefeito de Pindamonhangaba, deputado estadual e vice de Mário Covas. Tem 65 anos. Patrimônio: R$ 1,4 milhão. Vice: Ana Amélia Lemos (PP).

Guilherme Boulos (PSOL)

Coligação PSOL e PCB. Natural de São Paulo, tem 35 anos. Filósofo pela USP. Psicanalista, professor e escritor. Ingressou no movimento estudantil na UJC (União da Juventude Comunista). Coordena o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto). Patrimônio: R$ 15,4 mil. Vice: Sônia Guajajara (PSOL).

Henrique Meirelles (MDB)

Coligação MDB e PHS. Goiano de Anápolis, tem 72 anos. Foi deputado federal pelo PSDB. Comandou o Banco Central no governo Lula. Foi ministro da Fazenda de Temer. Economista no mercado internacional, presidiu o BankBoston mundial e o brasileiro. Patrimônio: R$ 377,5 milhões. Vice: Germano Rigotto (MDB).

Jair Bolsonaro (PSL)

Coligação PSL e PRTB/apoio de monarquistas. Deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, está no sétimo mandato. Casado três vezes, tem cinco filhos, 63 anos. Capitão da reserva do Exército, está no nono partido. Natural de Glicério (RJ). Patrimônio: R$ 2,3 milhões. Vice: General Mourão (PRTB).

João Amoêdo (Novo)

O Novo não fez aliança. Natural do Rio de Janeiro, 55 anos, formado em engenharia civil e administração. Foi diretor executivo do Banco BBA Creditanstalt, presidente da Finaústria CFI, vice-presidente do Unibanco, membro do seu conselho de Administração e também do Itaú BBA e João Fortes Engenharia. Fundador do partido. Casado e tem três filhas. Patrimônio: R$ 425 milhões. Vice: Professor Christian (Novo).

João Goulart Filho (PPL)

Não fez coligação. Poeta, filósofo, escritor e fundador do Instituto João Goulart. Filho do ex-presidente. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo PDT. Tem 61 anos. Autor de um livro indicado ao Prêmio Jabuti. Patrimônio: R$ 8,6 milhões. Vice: Léo Alves.

José Maria Eymael (DC)

Não fez aliança. Natural de Porto Alegre, tem 78 anos, cursou filosofia e direito na PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio Grande do Sul. Empresário nas áreas de marketing, comunicação e informática. Integrou o PDC (Partido Democrata Cristão), e foi para a Juventude Democrata Cristã. Patrimônio: R$ 6,1 milhões. Vice: Helvio Costa (DC).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Coligação PT, PCdoB e PROS. Nascido em Garanhuns (PE), tem 72 anos. Foi metalúrgico, fez técnico de torneiro mecânico e trajetória no movimento sindical dos Metalúrgicos do ABC. Liderou greves nacionais e é fundador do PT (Partido dos Trabalhadores). Presidente por dois mandatos (2003-2010). Denunciado pela Lava-Jato, está preso em Curitiba. Patrimônio: R$ 8 milhões. Vice: Fernando Haddad (PT).

Marina Silva (Rede)

Aliança Rede e PV. Nasceu em Breu Velho, no Seringal Bagaço, em Rio Branco. Tem 60 anos. Ajudou a fundar a CUT (Central Única dos Trabalhadores) no Acre. No ano seguinte, filiou-se ao PT. Vereadora mais votada de Rio Branco, foi deputada estadual e senadora (dois mandatos). Ministra do Meio Ambiente de Lula. Patrimônio: R$ 118,8 mil. Vice: Eduardo Jorge (PV).

Vera Lúcia (PSTU)

Chapa “puro sangue”. Operária da indústria calçadista, com trajetória no movimento sindical. Nasceu no sertão pernambucano e foi criança para Aracaju. Tem 50 anos. Foi garçonete e datilógrafa. Formada em ciências sociais pela UFS (Universidade Federal de Sergipe) e dedicada à formação política de ativistas. Patrimônio: R$ 20 mil. Vice: Hertz Dias (PSTU).

