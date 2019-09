Conheça os finalistas do Festival de Música de Porto Alegre

A votação popular do 14º Festival de Música de Porto Alegre foi encerrada e todos os finalistas foram definidos. Foram 9.455 votos que classificaram nove músicos. Além dos nove artistas escolhidos pelo voto popular, 21 foram definidos na Categoria Geral, oito pela Categoria Músico de Rua e seis na Kids.

Os candidatos serão divididos por regiões. A primeira das quatro eliminatórias é da região Norte, e ocorre na próxima segunda-feira (16), com entrada franca e show da banda Papas da Língua. Na quarta-feira (18), será a vez da região Leste, no dia 23 da região Oeste e, por último, no dia 25 da região Sul. O evento sempre ocorre às 20h30, no Teatro da Amrigs. Em cada apresentação das etapas classificatórias do festival, serão selecionadas três músicas para a disputa final, marcada para o dia 5 de outubro, às 18h, no Parque Farroupilha (Redenção).

Os 44 classificados vão receber troféus e dois cursos ministrados pela Banda Municipal de Porto Alegre – um deles de produção musical e outro de imersão instrumental. Os finalistas também gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Já os vencedores terão premiação em dinheiro e vão poder gravar suas produções musicais. Além disso, tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre. A melhor torcida também será premiada.

Premiação

1º lugar categoria Geral – R$ 10 mil

2 º lugar categoria Geral – R$ 5 mil

3º lugar categoria Geral – R$ 3 mil

1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos) – R$ 3 mil

1º lugar categoria Músico de Rua – R$ 10 mil

Melhor Torcida – R$ 1 mil

Melhor Instrumentista – R$ 1 mil

Classificados por voto popular

Astronauta – Hernesto Kovaski

Te segura Gaudério – Henrique Guedes

Beijo Vagos – Leonardo Ferreira e Sharon Lampert

Rota Navegação – Pablo Lanzoni

Deixa o Amor Entrar – Mauro Kwitko

Tudo Bem – Gabriel Saffi e Conrrado Moraes

Bem-Te-Vis – Ricardo Bordin e Rafael Alessandro Gossel Da Silva

A Vida que me levava – Débora Máximo

Agridoce – Anna Perin

