Conheça os indestrutíveis robôs do Instituto de Tecnologia de Massachussetts capazes de dar saltos mortais e jogar futebol

O laboratório de robótica do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT) testou um novo tipo de protótipo no campus da universidade, nos Estados Unidos. São os robôs chamados pelos pesquisadores de mini cheetah (ou mini-guepardo).

Com 9 kg, eles podem dar cambalhota e correr a até 8 km/h – apesar de impressionante para um robô, no entanto, ainda está muito longe da velocidade máxima de um guepardo real, que pode atingir até 120 km/h.

Nove deles foram testados. No futuro, eles vão poder ser usados em situações de emergência. Mas agora, servem para pesquisas – e para divertir pesquisadores e alunos.

Robô Emma

“Emma” é o nome do novo modelo de robô sexual realista desenvolvido pela AI-AItech, que promete ser capaz até mesmo de respirar. De acordo com a fabricante, a evolução da tecnologia pode permitir, no futuro, desenvolver um robô sexual que consiga até mexer seus braços e pernas, fazendo com que o usuário tenha a sensação mais real durante o uso do equipamento.

O novo modelo desenvolvido pela fabricante faz parte de uma atualização da primeira versão do robô sexual inteligente da empresa. “Emma” está à venda por £2.799, aproximadamente R$ 14.500 em conversão direta.

Segundo a Al-Altech, a robô Emma já oferece uma experiência quase humana, ao memorizar a personalidade do usuário para manter uma fluidez na conversa e consegue também reproduzir expressões faciais e piscar. Além disso, o modelo consegue imitar a respiração humana, fazendo com que o usuário consiga simular a experiência do uso da robô como faria com um relacionamento com humanos, por exemplo. O dispositivo faz isso utilizando a inteligência artificial responsável por adaptar perguntas e respostas ao cliente. A empresa também oferece aos compradores uma variedade de rostos e corpos diferentes para personalização.

A empresa ainda afirma que os robôs sexuais já são capazes de substituir uma pessoa física até mesmo em nível emocional. Além disso, podem funcionar como uma assistente virtual, com recurso de lembrar o usuário de um aniversário, por exemplo, ou dos compromissos diários, assim como uma agenda.

No mundo da tecnologia, o desenvolvimento de robôs sexuais teve aumento significativo nos últimos anos. Esses dispositivos têm o objetivo de satisfazer seus donos sexualmente e, para isso, imitam características de pessoas reais. Esses acessórios estão ficando cada vez mais inteligentes e parecidos com os humanos, embora ainda gerem muita polêmica.

Assim como a Emma, existem outros robôs sexuais nesse mercado. A LumiDolls é uma empresa espanhola especializada em robôs sexuais premium que atua de maneira mais intensa na Europa e conta com uma série de opções. Outra boneca que faz sucesso é a Harmony, que tem preços a partir de R$ 60 mil.