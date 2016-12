ConheÃ§a os melhores destinos para quem viaja sozinho

Viajar sozinho, entre outros benefícios, significa jamais ter de aceitar compromissos quanto aos seus planos. Mas alguns destinos, por motivo de linguagem, facilidade de transporte, custo ou nível de hospitalidade, parecem mais atraentes. Abaixo, confira cinco lugares que se enquadram nessa descrição.

Riviera Maya, México.

Se você está em busca de aventuras praianas, convém prestar atenção em um destino diferente dos resorts que se alinham pela costa caribenha da Península do Yucatán e escolher como base a movimentada cidade de Playa del Carmen. Além de suas praias, ela oferece viagens rápidas de balsa a Cozumel, para quem deseja mergulhar no Recife Mesoamericano. À noite, Playa oferece muito entretenimento, por exemplo restaurantes ao ar livre, casas de dança à beira da praia e lojas abertas até bem tarde.

Dublin, Irlanda.

Dublin é perfeita para pessoas que estão viajando sozinhas pela primeira vez: todo mundo fala inglês, é fácil se orientar na cidade e os moradores locais são acolhedores e prestativos. Os irlandeses também são famosos pelo amor aos pubs, e ninguém encarará com desconfiança um visitante solitário.

Tailândia.

É um país distante, e o idioma é indecifrável para muita gente, mas a Tailândia une cultura única, belas praias e ótimo valor. No Sudeste Asiático, em geral, a infraestrutura de viagem é muito sólida, e os turistas têm facilidade para se deslocar e conhecer outros viajantes.

Bancoc é o ponto de partida natural, e de lá é fácil se deslocar para as praias do sul do país ou as colinas do norte. Os preços acessíveis da Tailândia são um grande atrativo.

Vancouver, Canadá.

Com seu pique descontraído típico, da costa do Pacífico, população diversa, clima temperado e acesso a atrações naturais, Vancouver talvez seja a cidade canadense que melhor recebe o viajante sozinho. Para quem gosta de caminhadas, Vancouver tem uma floresta tropical dentro da cidade, o Stanley Park.

A cena culinária aproveita a fartura do Oceano Pacífico e da região de Okanagan, a área vinícola da província da Colúmbia Britânica. Você pode cozinhar um banquete progressista no Granville Island Public Market ou visitar a elegante Yaletown ou ainda a emergente Gastown para toda espécie de atração, de bares de ostra a casas de chá.

Islândia.

Para quem viaja em busca de aventura, a Islândia oferece trilhas desafiadoras em montanhas, lagos de água quente e a oportunidade de observar baleias. Os moradores locais são amistosos e acolhem bem os turistas. Além disso, o país é o mais seguro do mundo.

