Conheça os melhores hotéis de luxo do mundo

A rede Virtuoso, que reúne agências de turismo de luxo, anunciou os vencedores de seu prêmio Best of the Best, que aponta os melhores hotéis de luxo do mundo. Cerca de 390 agências e 11,4 mil agentes de viagem votaram. E tem hotel brasileiro entre os escolhidos. Confira os melhores.

Categoria experiência inovadora.

Direto ao vencedor brasileiro entre os oito premiados: o Belmond Hotel das Cataratas (diária desde 1,1 mil reais), em Foz do Iguaçu (PR), levou o prêmio de experiência inovadora por proporcionar ao hóspede a chance de visitar as Cataratas do Iguaçu sem multidões, antes da abertura do parque nacional.

Categoria experiência gastronômica.

No bule o café da manhã no Farmhouse Inn (diárias desde 695 dólares), na cidadezinha californiana de Forestville, em Sonoma (EUA). O restaurante está a cargo do chef Steve Litke, estrelado pelo Guia Michelin.

Categoria hotel do ano.

Fica na região da Puglia (perto do “salto” da bota italiana), na cidade pesqueira de Savelletri di Fasano, no Mar Adriático, o belíssimo hotel Borgo Egnazia (desde 630 euros a diária), cercado por oliveiras e escolhido como hotel do ano. O estilo é mediterrâneo contemporâneo.

Categoria melhor bar.

Ótimos coquetéis deram ao hotel The New York Edition, em Nova York (EUA), o prêmio de melhor bar. A especialidade da casa é o Owl Edition, com vodca, rum, cardamomo, coco, limão, amêndoa e pêssego (30 dólares). Diárias desde 530 dólares.

Categoria design.

O Faena de Miami (EUA) tem o melhor design do ano para seu estilo, que recupera o glamour dos anos 1950 ao mesmo tempo em que é totalmente conteporâneo. Tem 169 quartos e 13 penthouses, nos andares mais altos do prédio; diárias desde 369 dólares.

Categoria melhor spa.

Com diária a partir de 430 dólares, o Grand Hotel Tremezzo, na Itália, tem tratamentos ótimos e vista inesquecível do Lago Como.

Categoria melhor programa infantil.

O Rosewood San Miguel de Allende (desde 370 dólares a diária), no México, tem um programa de entretenimento infantil que apresenta aspectos da cultura local e seus ícones antes de levar a criança para explorar a cidade. Oficinas de pintura fazem parte do roteiro.

Categoria sustentabilidade.

Projetos de conservação de populações de rinocerontes e de guepardos deram o título ao &Beyond Phinda Game Reserve. O lodge no nordeste da África do Sul tem 24 suítes e diárias a partir de 500 dólares por pessoa. (AE)

