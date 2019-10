Conheça os perfis mais bem pagos do Instagram

Quando Cristiano Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus para enfrentar um novo desafio na Itália, o vencedor de cinco prêmios de Melhor Jogador da Fifa sofreu um corte substancial nos salários. Apesar disso, permanece entre os atletas mais bem pagos do planeta, embolsando cerca de 34 milhões de dólares por ano.

O que é extraordinário, no entanto, é que o jogador realmente ganha mais dinheiro com postagens pagas do Instagram do que jogando bola. Isso de acordo com o ranking do Buzz Bingo de quem mais ganha na plataforma.

Os poderes de monetização de Ronaldo são tão extraordinários quanto suas habilidades no campo; ele fatura cerca de 47,8 milhões de dólares por ano com postagens pagas no Instagram. O segundo colocado é o rival Lionel Messi, que ganha menos da metade, mas a estrela argentina ainda recebe impressionantes 23,3 milhões de dólares em posts. O terceiro lugar fica com Kendall Jenner, que embolsa pouco menos de 16 milhões de dólares da plataforma anualmente. Curiosamente, se você quer estar entre os dez principais influenciadores do Instagram, geralmente precisa ser um jogador de futebol ou membro do clã Jenner ou Kardashian. Há única exceção é Selena Gomez, no ocupa hoje o sexto lugar do ranking.

A estrela da Juventus tem aproximadamente 187 milhões de seguidores no Instagram e, devido ao alcance, as empresas estão dispostas a gastar enormes somas de dinheiro. O jogador português trabalhou com nomes como Clear Haircare e Nike Football ao longo dos anos, e embolsa cerca de 975 mil dólares para cada post pago em sua conta. Uma postagem no Instagram de Lionel Messi custa em média 648 mil dólares, enquanto a de Kendall Jenner vale cerca de 611 mil dólares.

Veja, abaixo, o ranking das celebridades de acordo com o ganho anual no Instagram:

1- Cristiano Ronaldo (47,8 milhões de dólares)

2- Leonel Messi (23,3 milhões de dólares)

3- Kendall Jenner (15,9 milhões de dólares)

4- David Beckham (10,7 milhões de dólares)

5- Selena Gomez (8,0 milhões de dólares)

6- NeymarJr. (7,2 milhões de dólares)

7- Zlatan Ibrahimović (4,0 milhões de dólares)

8- Kylie Jenner (3,8 milhões de dólares)

9- Ronaldinho (2,6 milhões de dólares)

10- Khloe Kardashian (1,2 milhões de dólares)