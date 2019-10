Conheça os serviços oferecidos pela nova clínica odontológica Oral Unic de Porto Alegre

Porto Alegre conta, a partir de agora, com uma unidade da clínica odontológica Oral Unic. O lançamento aconteceu nessa terça-feira (08), e a clínica fica localizada na avenida Plínio Milano, número 358, no bairro Auxiliadora. Esta é a 50ª unidade da rede, que é especializada em implantes e estética orofacial. A Oral Unic está presente em mais 49 cidades em 10 estados do Brasil: Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. A expectativa é de que a clínica inaugure mais sete unidades em São José/SC, Marília/SP, Santos/SP, Novo Hamburgo/RS, Goiânia/GO, Bragança/SP e Pato Branco/PR.

A clínica conta com uma sala de avaliação, seis consultórios e laboratório de próteses. “Aqui na Oral Unic temos um conceito diferenciado, algo ‘all-in-one’, tudo dentro da nossa clínica. A gente tem radiografia panorâmica digital, em que o paciente consegue fazer um exame radiológico para ter uma precisão no diagnóstico no exato momento que vem fazer avaliação. Ele também vai encontrar um centro cirúrgico especializado, e também contamos com um laboratório de prótese”, explica o doutor Eduardo Perlin, diretor clínico e responsável pela unidade.

A franquia é uma sociedade entre o dr. Perlin, implantodontista, especialista e mestre em prótese dentária; dr. Cledir Antunes Pires, especialista em implantodontia; dra. Karina Nogara Saboia, especialista em ortodontia; e o empresário Paulo Turatto.

“A expectativa é das melhores, já que a clínica vem com um conceito muito bom. Ela vem bem estruturada para uma cidade que é ótima. Porto Alegre sem dúvida é uma capital que tem muito potencial e estava faltando uma clínica que oferecesse esse tratamento diferenciado que o povo gaúcho merece”, disse Perlin.

