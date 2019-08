Conheça os sete pecados capitais no Tinder: dicas para montar um perfil atraente no aplicativo de relacionamento

Para quem passou o 12 de junho desacompanhado, chegou a vez de quem “está na pista”. O Dia dos Solteiros, comemorado nesta quinta-feira (15), agitou bares e boates, mas também os aplicativos de relacionamento. É o caso da vendedora Fernanda Marques, de 26 anos, que quis passar a data em grande estilo e acompanhada, após terminar, há cinco meses, um casamento de dez anos. “Entrei no Tinder por incentivo das amigas e gostei. A melhor parte de ser solteira é não ter preocupação, não tem a falta de confiança”, conta.

Há, no entanto, dicas importantes para se sair bem e garantir o “match” na rede. “Primeiro vejo se o cara é interessante nas fotos, se me chama atenção. Mas o que gosta de fazer, os lugares que frequenta também são importantes”, diz ela. “Tem pessoa ‘sem noção’, que mal começa a conversa e já pede foto de biquíni. O que me interessa é um papo maneiro”, acrescenta Fernanda.

A psicóloga e coach de relacionamentos Aline Saramago explica que esses erros são comuns. “Tem que se preocupar com a forma como se coloca, porque isso ajuda a gerar simpatia”. Segundo ela, na hora de escolher fotos, é interessante postar retratos naturais, com o mínimo de maquiagem e, preferencialmente, sem óculos escuros. “Não tem problema foto com roupa de banho, mas pode ter quem se aproxime pelo apelo do corpo e tire conclusões precipitadas. Quanto mais fotos melhor, mas de forma honesta, para não haver decepção no encontro”, indica.

Na biografia, a coach recomenda escrever sobre o que gosta, mas não reforçar restrições. “Por exemplo, em vez de escrever ‘Se fumar, nem vem’, pode colocar: ‘Não gosto de cheiro de cigarro’”. “Na hora da conversa, é legal começar buscando conhecer a pessoa e entender um pouco da rotina, buscar assuntos tranquilos.

Depois, saber como a pessoa pensa sobre assuntos como relacionamentos e dependência financeira”, explica Aline. “Durante o papo, deixe os preconceitos de lado, sem julgar comentários. Invista no tom de brincadeira e leveza”, acrescenta.

Já para marcar o encontro, o ideal é combinar lugar público. A coach ainda indica fazer uma videochamada, para ter certeza do interesse mútuo.

O vendedor Lucas Andrade, 24, usa três aplicativos de relacionamento. “A pessoa tem que mostrar conteúdo, como escolaridade, não cometer erros de português. Eu amo quando me convidam para jantar ou ir ao cinema”, afirma. “A distância e a faixa etária influenciam”, completa o estudante Wesley Ferraz, 20. Agora, é partir para o “match”.

Passado

E quando os pecados estão na tela do WhatsApp? Aquela mensagem apagada que apimenta a imaginação agora pode ser recuperada pela ferramenta Wa Web Plus do Google Chrome. O anúncio do recurso, disponível apenas para o WhatsApp Web, acessado pelo computador, causou aquela dor de cabeça em solteiros… e casados!

Para a jornalista Valdenice Lira, de 30 anos, a ferramenta pode causar grandes constrangimentos: “Eu tenho a mania de mandar mensagem para o crush depois que eu já tomei uns gorós. Saber que ele pode ver o conteúdo, mesmo eu apagando, me deixa com medo. Porque eu mando, mas sempre me arrependo e apago. Vou ter que pensar muito e não beber, para não cometer esses erros”, brinca Valdenice.

A estudante Sara de Oliveira, de 22 anos, também faz parte do grupo que posta e se arrepende. Agora, lamenta o recurso: “É péssimo porque aumenta a chance de recaídas. Mensagens apagadas não poderiam mais ser vistas”.

A extensão também oferece funções de privacidade, como borrar fotos e nomes de contatos, mensagens recentes e até mensagens de uma conversa. Entre as outras funcionalidades, há também o modo noturno, que escurece a tela para o uso durante a noite, o botão de ‘like’ do Facebook Messenger e a possibilidade de personalizar o plano de fundo. A partir de instalado, ele passará a revelar todo o conteúdo dos textos que foram enviados ao usuário e apagados ao lado da mensagem ‘This message was deleted (essa mensagem foi apagada)’. O Dia dos Solteiros nunca mais será o mesmo.

Deixe seu comentário: