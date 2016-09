Conheça Patrícia Vasconcelos Maia, a primeira-dama interina do Brasil

Empossado como presidente após a confirmação do impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer já precisou viajar para participar da cúpula do G20 na China, que acontece nos dias 4 e 5 de setembro na cidade de Hangzhou. Seguindo a linha sucessória, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, assumiu interinamente o posto – e o Brasil ganhou uma nova primeira-dama interina.

Patrícia Vasconcelos Maia é enteada de Moreira Franco, secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos do governo Temer.

Ela se casou com Maia, em 2005, no Rio. A cerimônia chegou a ser alvo de protesto de estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro que reclamavam da retirada de mendigos e camelôs da região onde acontecia o casamento. Houve confronto dos estudantes com a polícia, que chegou a jogar gás de pimenta contra os manifestantes.

Carreira.



Patrícia tem 40 anos e nasceu em Niterói, município da região metropolitana do Rio. Ela se formou em Administração de Empresas, com especialização em Design de Moda – costuma empregar seus conhecimentos de moda e estilo para cuidar do visual do marido.

Segundo Patrícia afirmou em uma entrevista durante a campanha para as eleições de 2012, ela nunca pensou em seguir carreira na política, apesar de ter crescido nesse meio.

Família.



Patrícia tem dois filhos com Maia, Maria Antônia e Rodrigo – o presidente da Câmara tem outros dois filhos de relacionamentos anteriores. Discreta na vida real e nas redes sociais, Patrícia até tem perfil no Facebook, mas poucas de suas atualizações estão disponíveis para quem não é seu amigo: apenas algumas fotos em que aparece com os filhos, paisagens e, claro, algumas referências à profissão do marido, como uma foto de Maia durante sua campanha para deputado federal em 2014, com o devido número do candidato.

