Conheça quatro formas de silenciar pessoas inconvenientes no Facebook

O Facebook oferece uma série de recursos para lidar com amigos inconvenientes na rede social. Engana-se quem pensa que o bloqueio é a única alternativa para evitar a interação com contatos incômodos. É possível também silenciar publicações, restringir usuários e ficar invisível para determinadas pessoas no Messenger sem que elas saibam que você as silenciou. Na lista a seguir, entenda como esses quatro recursos podem te ajudar a diminuir o estresse no Facebook e evitar pessoas chatas na rede social.

1. Silencie os posts da pessoa

O recurso “Silenciar” é a forma mais prática de evitar que publicações de pessoas incômodas apareçam na sua timeline do Facebook. Discreta, a função evita o famoso “climão”, já que o usuário silenciado não é excluído da lista de amigos. Para silenciar alguém, basta clicar nos três botões localizados acima de qualquer post do contato em questão e selecionar a opção “Colocar em modo soneca por 30 dias”.

2. Impeça a pessoa de falar com você no Messenger

Tem algum contato que te perturba sempre que você está online no chat do Messenger? Escape de conversas incômodas ficando invisível para essa pessoa específica. Na barra lateral direita, clique no ícone de configurações e selecione a opção “Desativar status online”. Em seguida, escolha a alternativa “Desativar status online somente para alguns contatos…” e digite os nomes das pessoas que ficarão impedidas de ver que você está disponível.

3. Adicione contatos indesejados à lista de amigos restritos

Se algum amigo enche seu perfil de comentários incômodos, memes indesejados e fake news, saiba que é possível impedi-los de maneira fácil e rápida. Basta acessar a página do usuário em questão, passar o ponteiro do mouse sobre o menu “Amigos” e seguir pelas opções “Adicionar a outra lista” > “Restritos”. Amigos restritos só podem ver os posts que você tornou públicos ou curtir os conteúdos nos quais foram marcados. Qualquer outra atividade será invisível para eles.

4. Bloqueie a pessoa

Caso todas as opções anteriores não tenham sido suficientes para se livrar daquele amigo inconveniente, será necessário recorrer ao bloqueio. O recurso, mais radical que os demais, impede a pessoa de estabelecer qualquer contato com você. Contatos bloqueados não podem acessar o seu perfil no Facebook por meio de links e nem através da busca. Eles também não conseguem ver nenhuma de suas publicações, mesmo que sejam públicas.

O bloqueio é um procedimento simples: basta acessar o perfil da pessoa, clicar sobre o botão de três pontos e selecionar a opção “Bloquear”. Vale lembrar que a função é uma via de mão dupla, e você será igualmente incapaz de interagir com a pessoa.