Conheça sete golpes comuns no Facebook e saiba como evitar cair em ciladas

O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas da atualidade, seja no computador ou no celular. E esse é um dos motivos dela chamar a atenção de hackers e pessoas que aplicam golpes para roubar contas e dados pessoais dos usuários. Confira abaixo as principais dicas para não cair em ciladas no Facebook.

1. Verificar o link que está clicando.

É comum que links maliciosos sejam espalhados pelo Facebook, como notícias falsas que se passam por verdadeiras. Quando o usuário clica no link, seus dados podem ser roubados. Ainda existe links que contaminam o perfil da pessoa e publicam, como se fosse ela, a notícia automaticamente, sem sua autorização. O ideal é sempre desconfiar antes de clicar em um link, por mais que seja de um site confiável. Muitos links maliciosos usam endereços de internet similares a sites de notícias grandes. Para evitar cair nos golpes, procure pelo título da notícia no Google e tente acessá-la pelo buscador.

2. Revise seus aplicativos.

Assim como em outras redes, como Twitter e Instagram, o Facebook permite utilizar diversos aplicativos em conjunto com a rede social. São apps de quiz, jogos, testes de personalidade e programas que servem para divertir e entreter. Mas é importante tomar cuidado, pois há aplicativos que podem roubar seus dados. Na aba de “Configurações” é possível verificar quais apps sua conta está utilizando. Procure saber a procedência do aplicativo utilizado e veja se é de um desenvolvedor conhecido, onde você terá como reclamar e resolver, se ocorrer algum problema.

3. Não revelar sua senha no chat.

O próprio Facebook avisa que nunca solicita as senhas de seus usuários no chat ou em qualquer outro meio de comunicação, por isso nunca passe suas credenciais de acesso para qualquer usuário pelo chat da rede social. Além de, possivelmente, estar entregando as senhas para um hacker, o simples ato de digitar no chat pode deixá-las registradas para que, em um acesso futuro, alguém veja e complique sua vida.

4. Verificar sessões ativas.

O Facebook fornece uma ferramenta muito útil: a possibilidade de verificar as sessões ativas. Para isso, vá nas “Configurações”, em seguida, em “Segurança” e, depois, em “Onde Está Logado”, assim é possível verificar onde seu Facebook está sendo utilizado no momento. Se não reconhecer algum dispositivo na lista, clique em “Encerrar Atividade” e troque imediatamente sua senha.

5. Não aceite perfis falsos.

É bem comum que perfis falsos sejam criados para aplicar golpes e tentar roubar acesso de usuários na rede. Procure não aceitar em sua lista de amigos esse tipo de perfil, ainda que tente enviar uma mensagem de apresentação. Reconhecer um perfil falso pode não ser fácil, mas é possível seguir algumas dicas: verifique se tem amigos em comum com seu perfil, veja se o perfil costuma postar fatos do cotidiano na linha do tempo ou se não posta nada e procure ver as fotos.

6. Cuidado com seu login.

Não o deixe anotado em arquivos dentro do computador, não salve em dispositivos na nuvem, como Dropbox ou iCloud, e não faça login em computadores de terceiros sem ter o máximo de cuidado. Se precisar, por algum tipo de emergência, fazer login em um aparelho que não é seu, seja computador ou celular, tenha certeza de que saiu da rede social quando acabar de acessar.

7. Não caia em promessas milagrosas.

Promessas milagrosas são sempre suspeitas. Alguém pode chegar no chat da rede social e prometer moedas infinitas em jogos ou oferecer mudar a cor do Facebook, mas não dê atenção a promessas que vêm de outras pessoas e que não sejam do perfil oficial da rede social. Geralmente são golpes dos mais comuns e efetivos.

