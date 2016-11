Conheça um castelo na Escócia que está à venda por menos de 850 mil reais

O preço de um castelo colocado à venda na Escócia tem surpreendido as pessoas por ser considerado bem abaixo do valor de mercado. O castelo é pequeno, mas ainda assim, a imprensa britânica está tratando como uma pechincha a oferta do imóvel em Glasgow por 210 mil libras – o equivalente a cerca de 850 mil reais.

Construída no século 19 em estilo gótico, a propriedade está anunciada no site Rightmove como uma “villa” (usada originalmente para descrever casas de famílias ricas na Roma antiga, hoje, na Europa, a palavra significa casarão ou mansão, geralmente situada nos subúrbios e com ampla área externa, eventualmente conectada a bosques). O imóvel anunciado fica em Springburn, distrito no norte de Glasgow ocupado por famílias de classe média, cuja ocupação começou também no século 19 e foi seguida por um período de expansão industrial. Era uma localidade independente até 1872, quando foi incorporada pela capital escocesa.

O imóvel tem uma torre de castelo, uma sala de estar, um hall de entrada, três quartos e um simpático jardim interno, com uma escada em espiral levando ao alto da torre, ponto de onde há uma vista panorâmica da cidade.

A oferta é uma barganha também para os padrões britânicos: no Reino Unido, uma casa sai por volta de 215 mil reais. (AG)

