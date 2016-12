Conheça um porquinho que foi treinado por uma companhia aérea para ajudar os passageiros a relaxarem durante a viagem de avião

Apostando na premissa de que ninguém consegue ficar estressado ao ter um animalzinho por perto, o Aeroporto Internacional de São Francisco (EUA) conta com um programa em que cachorros percorrem seus terminais na companhia de treinadores, entretendo os passageiros, desde 2013. Este mês, a equipe da Wag Brigade ganhou um novo membro: a porquinha LiLou.

O animal é o primeiro porco a ser certificado no Programa de Terapia Assistida Animal, feito pela Sociedade de São Francisco para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. Charmosa, LiLou tem as unhas pintadas de vermelho e ainda possui uma variedade de trajes. Ela também sabe truques, como cumprimentar as pessoas usando o focinho. LiLou tem até sua própria conta no Instagram.

