Conheça vencedores da prova dos seis tambores realizada com cavalos árabes

A prova dos seis tambores com cavalos árabes aconteceu neste sábado (31), no Parque Assis Brasil, na Expointer, em Esteio. O vencedor da categoria amador chama-se Luís Fernando Tarragô com sua égua FHJ Jessica. Na segunda posição ficou Pierre Horta Barboza com a égua Elsa DDR e em terceiro lugar Marcia Pasqua com o cavalo El Jahein Magic.

Luís Fernando é natural de Porto Alegre e treina há cerca de oito anos, porque um amigo lhe incentivou. Na Expointer, ele participa há seis anos das provas. “A gente passa um ano inteiro treinando as éguas, participamos de um campeonato que começou em novembro e termina aqui na Expointer. São quatro etapas durante o ano que ficamos envolvidos, a gente abre mão de várias coisas, mas a recompensa chega, o primeiro lugar nos deixa cheio de alegria”, comentou.

Na categoria profissional o grande vencedor foi Mauri Fonseca com a égua Star Magic, em segunda posição, Guilherme Fonseca com o cavalo Folhetim Pat e em terceiro lugar Vitor Bernardo com o cavalo Marzuk. “É sempre bom, a gente se dedica o ano inteiro para tentar ganhar a prova, pois essa é a final do campeonato”, disse Mauri que treina há 25 anos. Ele é hexacampeão e ano que vem pretende buscar o hepta.

Entenda a prova:

Primeiro o cavalheiro passa sozinho na pista para tirar o seu tempo, depois os oito melhores tempos vão para o mata-mata. A partir daí, a prova é em dupla, ganha quem cruzar na frente com a pista limpa, isso é, não derrubar nenhum tambor. Segundo Raquel Jacovas que também corre na categoria amador, “não é só uma prova de velocidade, tem que ter muita técnica, se o cavalheiro não fizer uma pista limpa não adianta ele chegar na frente, pois se derrubar o tambor, está eliminado”. A prova conta com um juiz de pista para dar a largada quando os cavalos estiverem alinhados.