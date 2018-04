Conhecidos os dez primeiros ganhadores da campanha “Cotrijal Ligada em Você”

Com o Supermercado Sede lotado de clientes que queriam aproveitar as ofertas da véspera de Páscoa e garantir a chance de ser contemplado com um televisor de 43 polegadas, foi realizado na manhã deste sábado, 31/3, o primeiro sorteio da campanha Cotrijal Ligada em Você. A campanha iniciou em fevereiro e até o final de deste ano vai sortear 100 televisores entre os clientes das Lojas, Supermercados e Atacado, sendo dez por mês.

“É uma forma de prestigiar nossos clientes”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica. O sorteio foi acompanhado também pelo vice-presidente, Enio Schroeder, pelo superintendente de Varejo, Valcir Zanchett, os gerentes de Lojas, Jair Heller, e de Supermercados, Ana Cristina Bocasanta, além dos conselheiros de Administração Roveni Doneda, Odair Nienow e Mateus Tonezer e fiscal João Maldaner.

A associada da Cotrijal Semilda Nienow estava animada. Aproveitou o sábado para colocar mais uma cautela na urna. Não ganhou prêmio neste primeiro sorteio mas diz que tem muitas cautelas concorrendo. “Vamos continuar torcendo”, confirmou, acompanha do marido Orlando e do neto.

O associado Valírio Berwig também segue otimista. “É um grande incentivo que a Cotrijal dá para seus associados e clientes”, avalia.

A entrega dos prêmios deste primeiro sorteio será no dia 3 de abril.

Os ganhadores

André Arend – Ernestina

Eduarda H. Haupt – Não-Me-Toque

Elemar Deuner – Ernestina

Gilberto W. Moreira – Colorado

José Carlos Fath – Victor Graeff

José Lucildo de Mello – Carazinho

Laura Beatriz de Mello – Não-Me-Toque

Maria Lúcia Ribas – Não-Me-Toque

Olga Mantovani – Não-Me-Toque

Thiago Krüger – Victor Graeff

Como participar

Para ter a chance de ganhar, basta fazer compras na rede de Lojas e Supermercados ou no Atacado Cotrijal. A cada R$ 50,00 o cliente recebe uma cautela. Para ração ensacada e a granel, cada R$ 200,00 valem uma cautela.

Além de preencher corretamente a cautela com seus dados pessoais, o cliente deve responder a uma pergunta: Qual a melhor cooperativa para realizar suas compras e que ainda lhe permite ganhar prêmios?. Depois, é só depositar a cautela em uma das urnas das Unidades Cotrijal.

Próximos sorteios

2º sorteio – 28 de abril

3º sorteio – 26 de maio

4º sorteio – 30 de junho

5º sorteio – 28 de julho

6º sorteio – 25 de agosto

7º sorteio – 29 de setembro

8º sorteio – 27 de outubro

9º sorteio – 24 de novembro

10º sorteio – 29 de dezembro

