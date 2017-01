Conhecimento limitado

O placar eletrônico Impostômetro chegou ao final do 10º dia do ano registrando a arrecadação de 73 bilhões e 950 milhões de reais.

O Brasil tem mais de 10 milhões de empresas e apenas 25 por cento indicam, na nota fiscal, os tributos que estão sendo repassados. Mais: um entre cada quatro brasileiros não sabe que paga. O levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostrou ainda que a maioria da população desconhece para onde vai o que é recolhido.

Vive-se nos primórdios da Era da Desinformação sobre a gestão do dinheiro público.

O CAMINHO MAIS CURTO

Com as centenas de prédios desocupados que constam em seu cadastro, o Estado pode permutar por presídios. No máximo em três anos desapareceria o problema da falta de vagas, que é o ponto de partida para o aumento da insegurança pública. O assunto merece uma comissão especial na Assembleia Legislativa. Ajudaria a sacudir o marasmo.

PREFERÊNCIAS

Funcionários concursados da Fazenda de Porto Alegre não escondem: gostariam de ver alguém do próprio quadro como secretário. Os nomeados têm vindo de fora.

EFEITO DA VITRINE

O impeachment de Dilma Rousseff impulsionou duas candidaturas à presidência da Câmara dos Deputados: Rogério Rosso foi o presidente da Comissão Especial e Jovair Arantes, o relator do processo. A eleição ocorrerá a 2 de fevereiro.

LARGA NA FRENTE

O Troféu Marketing de Si Próprio em 2017 já tem um candidato garantido: o prefeito de São Paulo, João Dória. Fantasia-se de gari e varre praça; proíbe os assessores de usarem gravata; promete multar auxiliares retardatários em reuniões, entre outras bravatas. Resumo: esmera-se na arte de emplacar manchetes.

FÓRMULA DE PLANTÃO

Toda a vez que o presidencialismo era contestado, o senador Mem de Sá, líder do Partido Libertador, costumava dizer: “O parlamentarismo é o elixir paregórico para as crises da democracia”. O remédio voltar a ser cogitado.

SEM SAÍDA

Não adianta querer jogar a obrigação adiante. A Lei de Execução Penal, de 1984, determina: mesmo com a contratação de uma empresa privada para executar serviços dentro de qualquer penitenciária, a responsabilidade é do governo.

SÓ O PAPEL NÃO RESOLVE

O Código Penal Brasileiro é de 1940. Desde então, houve a criação de 150 leis, sendo 80 por cento para aumentar o tamanho das punições. Não intimidou a escalada da violência.

PODE CONFUNDIR

Entre numa fria é o anúncio de restaurante do Centro de Porto Alegre, convidando para que experimentem pratos gelados de verão. Nada a ver com a aceitação de cargos em algum governo falido.

RÁPIDAS

* Novos prefeitos andam em busca de manual que mostre como renovar ou firmar convênios com a mina de ouro, quer dizer, o governo federal.

* Dois deputados gaúchos integram a comissão representativa da Câmara, que se reúne no recesso: Mauro Pereira e Covatti Filho.

* Igualdade: após o recesso, o Senado examinará projeto que garante às mulheres o direito de opção ao serviço militar.

Deu no site: “Servidores da era PT sobrevivem no governo Temer”. Entra na Série Coisas Nossas, Muito Nossas.

* O caixa do Tesouro do Estado é um abismo. Quem olha para o fundo tem vertigens.

