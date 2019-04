A Conmebol já disponibilizou em sua página oficial no Facebook, o link da transmissão entre Universidad Católica e Grêmio, que será transmitido por imagens, exclusivamente, pelo canal da rede social. O duelo ocorre nesta quinta-feira, às 19h, no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile.

Acesse aqui e confira o link da transmissão.

