Conmebol lamenta acidente e suspende decisÃ£o da Sul-Americana

A queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense mexeu com o mundo do futebol na madrugada desta terça-feira (29). Através do site oficial, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) lamentou o ocorrido, prestou solidariedade e suspendeu todas as atividades, incluindo a decisão da Copa Sul-Americana, que começaria a ser disputada nesta quarta-feira (30). Pelo menos 76 pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Alejandro Domínguez, presidente da entidade, já está a caminho de Medellín, próximo ao local do acidente. Segundo a rede de “TV Caracol”, a aeronave sobrevoava as cidades de La Ceja e Abejorral quando perdeu contato com a torre de controle do aeroporto José Maria Córdova. Segundo agências locais, seis pessoas já teriam sido resgatadas, sendo o primeiro identificado o lateral Alan Ruschel. (AG)

Confira o comunicado na íntegra:

“A Confederação Sul-Americana de Futebol confirma que foi notificada por autoridades colombianas que o avião em que viajava a delegação da Chapecoense sofreu um acidente em sua chegada à Colômbia. Estamos em conta com as autoridades e aguardando mais informações oficiais. A família Conmebol lamenta profundamente o ocorrido. Todas as atividades da Confederação estão suspensos até novo aviso. O presidente Alejandro Domínguez está a caminho de Medellín neste momento.”

