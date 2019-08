Conmebol suspende Gabriel Jesus de jogos da seleção

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta quarta-feira (07), que o atacante Gabriel Jesus está suspenso por dois meses dos jogos da seleção brasileira e que deverá pagar multa de 30 mil dólares.

As punições são em decorrência do comportamento do jogador ao ser expulso no jogo da final da Copa América, em julho. Com a punição anunciada nesta quarta, o atacante ficará fora dos próximos jogos da seleção brasileira: os amistosos diante da Colômbia e do Peru em setembro. Segundo o comunicado da Conmebol, o jogador pode entrar com um pedido de revisão da decisão.

Relembre

Na ocasião, Gabriel Jesus foi expulso no segundo tempo da final da Copa América, no dia 7 de julho, no estádio do Maracanã, ao levar o segundo cartão amarelo em disputa de bola com o zagueiro peruano Zambrano. O atacante deixou o gramado reclamando bastante, fazendo sinal de que o juiz estava favorecendo os peruanos e socando o banco de reservas. O Brasil derrotou o Peru por 3 a 1 e levou a taça.

