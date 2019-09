Conquest: saiba mais sobre a série que o ator Keanu Reeves grava em São Paulo

Depois de Sense8 e Black Mirror invadirem São Paulo, mais uma série internacional usará a capital paulista como pano de fundo: Conquest, produção do astro Keanu Reeves que vem sendo rodada no Brasil há algumas semanas e cujos detalhes vêm sendo guardados a sete chaves.

O projeto é grandioso: traz a participação do ator, envolve centenas de funcionários brasileiros e estrangeiros, tem um diretor de Hollywood no comando e mostrará um cenário sombrio e distópico, ao estilo de ficções científicas clássicas, como Blade Runner e Guerra dos Mundos.

Veja abaixo o que já sabemos sobre a atração.

Como começou

As primeiras notícias sobre Conquest começaram a pipocar no início do mês de abril, quando Keanu Reeves apareceu no Brasil para negociar locações na capital paulista diretamente com o prefeito Bruno Covas. Na ocasião, o nome da produção ainda não havia sido divulgado.

O encontro teve participação do secretário de Cultura da cidade, Alê Youssef, e Laís Bodanzky, cineasta e presidente da SPCine, empresa municipal que, por meio da São Paulo Film Commission, é responsável por atrair produções audiovisuais à cidade. Como há locações administradas pelo estado, Reeves também se reuniu com o governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes.

Locações

As gravações começaram há poucas semanas e devem prosseguir até novembro. A maior parte das cenas está sendo rodada em vias do centro histórico de São Paulo, nas cercanias do Vale do Anhagabaú. O trânsito foi afetado e itinerários de linhas de ônibus precisaram ser desviados.

Entre elas estão o viaduto do Chá, praça do Patriarca, rua Direita, rua São Bento, praça Ramos de Azevedo, largo Pateo do Collegio, rua Libero Badaró, rua Xavier de Toledo, rua 24 de Maio, rua Barão de Itapetininga e rua Conselheiro Crispiniano.

Também houve filmagens na avenida Paulista, entre o Masp e a rua Pamplona. Segundo a Prefeitura de Santos, a zona portuária da cidade também servirá de cenário para a produção.

Quem está por trás projeto

O diretor é o inglês Carl Erick Rinsch, parceiro de Reeves em 47 Ronins. A brasileira Gabriela Rosés Bentanco é uma das produtoras, e a empresa brasileira responsável pela produção é a O2, do cineasta Fernando Meirelles, que assinou filmes como Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira.

Megaprodução

Segundo a prefeitura de São Paulo, cerca de 800 profissionais estão envolvidos nas filmagens em São Paulo. Foram mobilizadas a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), subprefeituras e a Guarda Civil Metropolitana, além dos setores de iluminação e limpeza urbana.

Segredos

Os atores que estrelam a série não tiveram seus nomes divulgados, mas, além de produtor, Keanu Reeves deve ser o protagonista. O UOL entrou em contato com a O2 e foi informado que, devido a um contrato de confidencialidade, nenhuma informação pode ser divulgada.

Funcionários da produtora evitam, inclusive, dizer o nome Conquest em conversas. Como as filmagens no Brasil vão até o fim do ano, especula-se que a série seja lançada em algum momento de 2020 na TV ou em algum serviço de streaming.

A história

A única informação oficial sobre a trama divulgada até o momento veio da prefeitura de São Paulo: Conquest é uma ficção científica ambientada em um futuro distópico, no qual São Paulo serve como abrigo para refugiados.

Provavelmente, a cidade não levará o nome original. Além da capital paulista, as filmagens passam por Los Angeles, Nairóbi, Budapeste e Berlim.