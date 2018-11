Com a simulação de resgate de feridos, macas e procedimentos básicos de socorro para lembrar as vítimas em acidentes de trânsito, a prefeitura de Porto Alegre, pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), realizou nesta quarta-feira (7), uma ação educativa com alunos do Ensino Médio do Colégio São Judas Tadeu, na zona Norte da Capital.

