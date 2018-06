O conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos sofreu um ataque cardíaco, segundo informou o próprio Donald Trump em seu Twitter. De acordo com o republicano, Larry Kudlow se recupera do infarto no Walter Reed Medical Center, perto de Washington. Analista financeiro, Kudlow ocupa o cargo no governo Trump há três meses. Antes, era comentarista de economia no canal CNBC.

