A Coordenadoria de Políticas para a Criança e o Adolescente e o Comitê Gestor Estadual do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente desenvolveram capacitação para conselheiros tutelares do Litoral Norte. O 1º Seminário Regional de Capacitações para Conselheiros Tutelares abordou temas como proteção de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência.

