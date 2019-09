Conselho de Ética é instalado no Senado Federal

Foi instalado no Senado Federal o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nesta quarta-feira (25). A presidência do colegiado ficou com o senador Jayme Campos (DEM-MT), e a vice-presidência com o senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB).

O Conselho será composto por 15 integrantes e igual número de suplentes com mandatos de dois anos. De acordo com Jayme Campos, o conselho irá agir de forma independente, respeitando a Constituição Federal, com equilíbrio na defesa da intransigência das boas ações do Congresso Nacional.

O Conselho será composto pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Eduardo Gomes (MDB-TO), Marcelo Castro (MDB-PI), Confúcio Moura (MDB-RO), Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), Weverton Rocha (PDT-MA), Major Olímpio (PSL-SP), Jacques Wagner (PT-BA), Telmário Mota (PROS-RR), Jaime Campos (DEM-MT), Chico Rodrigues (DEM-RR), Otto Alencar (PSD-BA), Ângelo Coronel (PSD-BA) e Marcos do Val (Podemos-ES). Dos elegidos, seis deles estão sob investigação, sendo ele: Marcelo, Confúcio, Weverton, Jacques, Telmário e Ciro.

