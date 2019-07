Conselho de Medicina proíbe atuação de médico que abusava sexualmente de pacientes no Ceará

O médico José Hilson Paiva está proibido de exercer a profissão pelos próximos seis meses. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) divulgou a decisão nesta terça-feira (16), após o homem ser acusado de abusar sexualmente de 11 pacientes. Paiva, que era prefeito da cidade de Uruburetama até esta segunda (15), também foi afastado da prefeitura pela Câmara de Vereadores, por 90 dias.

As acusações contra o médico vieram à tona devido a uma reportagem exibida pelo programa Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (14). A repercussão dos fatos ainda fez com que o PCdoB, partido ao qual Paiva era filiado, o expulsasse da sigla.

O Cremec abriu um processo para apuração dos casos, que pode resultar na perda definitiva do direito do acusado a exercer a Medicina. Todo o processo dura em méida dois anos.