Conselho de Odontologia do RS completa 50 anos

Mobilizações e campanhas educativas, sociais e institucionais em defesa da promoção da saúde e prevenção de doenças também marcam a história do CRO/RS (Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul). Para comemorar os seus 50 anos de existência, a instituição priorizou a ética e a fiscalização do exercício profissional, e, entregará no dia 19 de abril, às 19h em sua sede localizada na Rua Vasco da Gama 720 a Honra ao Mérito da Odontologia Gaúcha 2017.

Para marcar o evento, está sendo lançado o projeto Cirurgião-dentista Empreendedor – iniciativa pioneira que oferece conhecimento e ferramentas na área de gestão, inovação e marketing na perspectiva de que o profissional possa empreender cada vez mais capacitado, intervindo proativamente no mercado.

A capacitação estará contemplando o Interior e a Capital do Estado, sendo oferecida cirurgiões-dentistas e equipe de forma gratuita, apresentada por especialistas de renome.

Jubileu de Ouro

Como já é tradição no Rio Grande, a premiação Honra ao Mérito da Odontologia Gaúcha 2017 destaca três personalidades nas categorias: científica, social e política. Os nomes são indicados por Universidades, Entidades de Classe e Sindicatos, e são eleitos em Plenária do Conselho de Odontologia. Recebem a láurea as personalidades de que têm uma história profissional comprometida com os avanços da ciência e melhoria das condições de saúde da sociedade.

Na edição “Jubileu de Ouro” serão agraciados com o prêmio:

Mérito Científico: Prof. Dr. Edgar Erdmann, coordenador do Programa de Ações Comunitárias de Extensão da PUCRS.

Mérito Social: Profª Dra. Juliana Romanini, idealizadora e coordenadora da Campanha Maio Vermelho de Combate e Prevenção ao Câncer Bucal.

Mérito Político: Prof. Dr. Rui Vicente Oppermann, reitor da UFRGS.

A instituição do prêmio considerou a relevância de fazer avançar o atendimento em saúde pública no Estado, condição que abala a auto-estima, qualidade de vida e a produtividade do cidadão. “Agraciar aqueles que se empenham por uma sociedade mais desenvolvida é uma forma de chamar a atenção das autoridades responsáveis para a premissa: só existe saúde, com saúde na boca” , manifesta o presidente Nelson Freitas Eguia.

Comentários