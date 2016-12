Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo na Síria proposto pela Rússia

O conselho de Segurança da ONU aprovou neste sábado (31) o projeto de resolução apresentado na sexta-feira pela Rússia para endossar o cessar-fogo na Síria. A trégua de alguns rebeles sírios com o governo do ditador Bashar al-Assad foi negociada pela Rússia com ajuda da Turquia e do Irã e sem a participação dos Estados Unidos.

Moscou elaborou um breve projeto de resolução para apoiar o cessar-fogo antes das futuras negociações do conflito, previstas para o final de janeiro em Astana, capital do Cazaquistão, segundo o embaixador russo na ONU, Vitaly Churkin.

O acordo fala em estabelecer negociações para conseguir uma solução política que ponha fim à guerra civil na Síria, que já deixou mais de 310 mil mortos desde 2011, obrigou milhões de pessoas a fugirem de seus lares e desencadeou uma crise de refugiados em toda a Europa.

O cessar-fogo entrou em vigor à 0h de sexta-feira (horário da Síria, 20h em Brasília) e tem sido respeitado na maior parte do país, apesar de relatos de alguns confrontos esporádicos próximo a Damasco. O pacto não inclui todos os rebeldes sírios. A antiga frente al-Nusra (Frente da Conquista do Levante) e as milícias curdas ficaram de fora, assim como o grupo terrorista Estado Islâmico.

A resolução patrocinada pela Rússia também apela a um acesso “rápido, seguro e sem impedimentos” ao fornecimento de ajuda humanitária em todo o país. Rússia e Turquia estão em lados opostos do conflito sírio: Moscou, juntamente com o Irã, fornece apoio militar crucial a Assad, enquanto a Turquia tem servido há muito tempo como base e fonte de suprimentos para os rebeldes.

Os Estados Unidos ficaram de fora devido à deterioração das relações entre Moscou e o governo de Barack Obama após o fracasso nas negociações para deter os combates em Aleppo, segunda maior cidade da Síria e até recentemente controlada por rebeldes, e em outros lugares do país.

As divisões no Conselho de Segurança entre a Rússia e as potências ocidentais que têm poder de veto – Grã-Bretanha, França e EUA, que apoiam a oposição moderada e exigem que Assad renuncie – bloquearam ações para pôr fim à guerra civil, que já está em seu sexto ano. (AG)

