Conselho do Prêmio Exportação RS promove Arena da Exportação

Aprender com as empresas de destaque no mercado é uma das oportunidades oferecidas pela Arena da Exportação, evento realizado pelo conselho do Prêmio Exportação RS, no dia 08 de agosto, a partir das 8h, na Casa da Exportação (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000). Os painelistas Beatriz Willhelm Dockhorn, diretora da Bia Brasil, e Alexandre José Heineck, diretor comercial da Docile, vão compartilhar a sua expertise sobre o mercado internacional.

Os convidados integram duas das 55 empresas que receberam o 46º Prêmio Exportação RS 2018. O painel apresentado por eles será mediado por Valdir Bianchesi, Diretor Executivo da Agenda 2020. Será uma manhã para agregar novos conhecimentos, sob o ponto de vista de quem faz o mercado exportador dar certo, além da oportunidade de ampliar o networking. O objetivo do conselho do Prêmio Exportação RS é maximizar a relevância do mercado exportador gaúcho.

Edmilson Milan, Vice-Presidente de Comércio Internacional da ADVB/RS e CEO do Prêmio Exportação, ressalta que a oportunidade de participar é apenas um dos benefícios de ser associado da ADVB/RS. “A Arena Exportação vai contribuir com o desenvolvimento da cultura exportadora gaúcha através da disseminação de experiências baseadas em casos de sucesso protagonizados por empresas exportadoras do RS, reconhecidas por sua trajetória em vendas externas. Os cases vão trazer conhecimento no sentido de que os participantes possam aplicar estratégias e técnicas semelhantes em suas empresas”, destaca.

Mais informações pelo telefone (51) 3290-6300 ou o e-mail eventos@premioexportacaors.com.br

