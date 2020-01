Bem-Estar Conselho Federal de Medicina publica novas regras para cirurgia de transição de gênero

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

As normas estabelecem a idade mínima de 16 anos para o início de terapias hormonais Foto: Reprodução

Novas regras para a cirurgia de transição de gênero foram publicadas pelo Conselho Federal de Medicina nesta quinta-feira (09). A portaria amplia o acesso à cirurgia e também ao atendimento básico para transgêneros na rede pública de saúde.

As normas estabelecem a idade mínima de 16 anos para o início de terapias hormonais e define regras para o uso de medicamentos para o bloqueio da puberdade. Procedimentos cirúrgicos envolvendo transição de gênero estão proibidos antes dos 18 anos.

A portaria também estabelece que crianças ou adolescentes transgêneros devem receber tratamento de equipe multiprofissional e interdisciplinar sem nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica. A atenção médica deve ser composta por pediatra, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista e cirurgião plástico.

As novas regras do CFM também preveem acompanhamento aos familiares dos pacientes trans, com autorização expressa do transgênero. Procedimentos cirúrgicos e hormonais também são proibidos em pessoas com diagnóstico de transtornos mentais que os contraindiquem.

