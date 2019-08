O projeto de extensão “Laboratório aberto de conservação e restauração de bens culturais” será lançado quinta (15), em Pelotas. Ele resulta do acordo de cooperação técnico-científico firmado entre a Universidade Federal de Pelotas e a Secretaria de Estado da Cultura. O evento, que contará com a presença da secretária Beatriz Araújo, ocorrerá no Museu do Doce, onde funcionará o laboratório.

