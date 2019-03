Considerada a maior feira brasileira de agricultura familiar, a Expoagro Afubra começa nesta terça-feira em Rio Pardo

Considerada a maior feira do País no segmento de agricultura familiar, a 19ª Expoagro Afubra começa nesta terça-feira, em Rincão Del Rey, no município gaúcho de Rio Pardo. A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, apoiadora do evento, contribuiu com R$ 150 mil para a montagem do Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano terá 156 empreendimentos distribuídos em 149 estandes.

A estrutura, às margens da rodovia BR-471, ganhou uma nova configuração, com 1,5 mil metros quadrados. De acordo com o governo do Estado, essa iniciativa proporcionará maior conforto às agroindústrias familiares, além de ampliar o espaço de circulação para os visitantes.

O titular da pasta, Covatti Filho, ressalta que as expectativas para o evento são boas, principalmente no que se refere ao intercâmbio de informações e à ampliação da clientela: “Mais do que a venda direta, trata-se de uma oportunidade para negócios futuros. O consumidor percebe que se trata de um produto diferenciado”.

Até esta quinta-feira, os visitantes poderão adquirir uma série de itens diretamente dos produtores. A Expoagro Afubra oportuniza, ainda, a comercialização de plantas, flores artesanato rural e indígena.

Parcerias

O governo do Estado também está presente na feira de Rio Pardo por meio da conveniada Emater, que apresenta 20 espaços temáticos preparados para divulgar práticas de diversificação da produção rural. A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) também marca presença.

Os ambientes estão divididos em agroindústria familiar, apicultura, avicultura colonial, artesanato rural, turismo rural, bovinocultura de leite, cozinha didática, fruticultura, pecuária familiar, processamento de carnes, piscicultura, saneamento ambiental, secagem e armazenagem, segurança alimentar, solos, cooperativismo e tecnologias digitais.

As agroindústrias do Pavilhão da Agricultura Familiar integram o Peaf (Programa Estadual de Agroindústria Familiar), que oferece uma gama de serviços. Dentre eles destacam-se oficinas temáticas, qualificação técnica, incentivos financeiros para melhorias, ampliações, compra de equipamentos e reformas visando à legalização e assistência técnica em temas sanitários, ambientais e tributários.

A programação da Expoagro Afubra terá como tema “Tecnologias para o Campo: Gestão”. Além do Pavilhão da Agricultura Familiar, o evento conta com setor de animais, máquinas, unidade de bioenergia e departamento agroflorestal, dentre outros.

Edição anterior

Realizada de 20 a 22 de março do ano passado, a 18ª edição da feira registrou um público recorde de 98 mil pessoas, com um volume total de negócios de R$ 60,9 milhões. Uma pesquisa realizada durante os três dias de evento apontou que 81,1% do público era composto de produtores rurais; 44,9% dos quais têm no tabaco a sua principal fonte de renda.

Outro dado mostrou que 91% dos entrevistados contam com propriedade rural própria. E que 23,6% do público visitante de 2018 estava no Rincão Del Rey pela primeira vez.

(Marcello Campos)

