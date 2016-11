Construção Civil apoia medidas de ajuste das contas do Estado

O presidente do Sinduscon-RS, Ricardo Sessegolo, apoiou hoje (22) a proposta de reforma do Estado encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador José Ivo Sartori classificando-a de corajosa e inadiável diante da calamitosa situação das finanças públicas do Rio Grande do Sul. Destacou que o conjunto de medidas visa assegurar os direitos da sociedade gaúcha que paga o preço decorrente da impossibilidade do governo de atender necessidades prioritárias da população, como segurança, educação e saúde e de realizar investimentos em infraestrutura e logística. “Além disso, o pacote distribui o custo das medidas de ajuste de forma democrática, atingindo igualmente os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem como o próprio setor produtivo, ou seja, todos estão sendo chamados a dar sua parcela de contribuição diante deste quadro que o governo define como de ‘calamidade financeira’, avalia o presidente do Sinduscon-RS. Sessegolo disse esperar que os deputados tenham sensibilidade para perceber a gravidade da crise e a consequente necessidade de medidas estruturais para o seu enfrentamento, colocando o interesse público acima de eventuais postulações político-partidárias e não se submetendo às sempre previsíveis pressões de corporações.

