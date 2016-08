Construção civil demitiu 467 mil trabalhadores em 12 meses

A construção civil brasileira registrou queda de 0,83% no nível de emprego em fevereiro em relação a janeiro, com o fechamento de 23,9 mil postos de trabalho, considerando os fatores sazonais. Em 12 meses, já foram demitidos 467,7 mil trabalhadores. Os dados são da pesquisa realizada pelo SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) em parceria com a Fundação Getulio Vargas, com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego.

“O setor está desempregando pelo 17 mês consecutivo. Mesmo se, como queremos, a crise política tiver um desfecho rápido dentro da legalidade, novos investimentos ao longo deste ano resultarão em obras mais adiante, e somente então se iniciará uma retomada do emprego”, comenta o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto.

No acumulado do ano, o segmento imobiliário apresentou a maior queda (-17,73%). A deterioração do mercado de trabalho afeta todas as regiões do Brasil, sendo que os piores resultados foram observados no Norte (-2,50%) e no Nordeste (-1,01%). No Sudeste, queda foi de 0,73%; no Sul, de 0,49%; e no Centro-Oeste, de 0,36%. (AG)

