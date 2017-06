A construÃ§Ã£o civil emprega menos trabalhadores brasileiros e paga o salÃ¡rio menor, aponta o IBGE

Apesar de o número de empresas ativas no setor de construção civil ter aumentado entre 2014 e 2015, a quantidade de pessoas empregadas nesse segmento diminuiu. É o que revela a PAIC (Pesquisa Anual da Indústria da Construção), divulgada nesta quarta-feira (21) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).

Em 2015, havia 131,5 mil empresas ativas que ocuparam 2,4 milhões de pessoas, cerca de 455 mil a menos do que em 2014. O salário médio mensal recuou 1,4% em termos reais, passando de R$ 1.970,05 em 2014 para R$ 1.943,43 entre um ano e outro. O IBGE aponta que os resultados ruins da construção civil refletem a fraqueza da economia, com queda na demanda dos consumidores, juros altos e menos acesso ao crédito.

Já a proporção dos gastos das empresas com pessoal se manteve quase a mesma, correspondendo a um terço dos custos e despesas da indústria da construção. Em 2014, 32,8% de todas as despesas das companhias foram direcionadas ao quadro de funcionários. Em 2015, essa proporção foi para 33,3%.

Receita encolhe

A pesquisa mostra ainda que as empresas do setor de construção civil faturaram menos em 2015. A receita operacional líquida de todas as companhias somou R$ 323,9 bilhões, o que representa uma queda real de 18,7%. No ano, as empresas realizaram serviços e incorporações que somaram R$ 354,4 bilhões, o que significa queda de 16,5% na comparação com 2014.

Em 2015, também diminuiu a proporção de obras contratadas pelo governo. No ano, 30,6% do valor corrente dos serviços de construção veio de obras contratadas por entidades públicas, contra 33,9% em 2014. (AG)

