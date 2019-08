Construção Civil tem aumento de 0,68% em julho

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mede o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), verificou um aumento de 0,68% no mês de julho deste ano. Já no mês de junho, a taxa foi de 0,35%. Além disso, o valor é maior também, em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o índice foi de 0,52%.

O Sinapi atua como fonte oficial de referência de preços de insumos e de custos de composições de serviços. Em 2019, o índice acumulado ficou em 2,66%, e no acúmulo de 12 meses, a taxa foi de 4,42%.

De acordo com o IBGE, a despesa nacional da construção, por metro quadrado passou para R$ 1.143,65 em julho de 2019, em junho do mesmo ano, o valor era de R$ 1.135,88 por metro quadrado. O valor da mão de obra aumentou 0,92%, no qual o valor atual é de R$ 543,73 por metro quadrado e os materiais de construção tiveram um aumento de 0,47%, custando R$ 597, 92 por metro quadrado.

