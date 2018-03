O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação (SOSH) e da Corsan, lançou, nesta segunda-feira (19), em Caçapava do Sul, o edital para construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município. O investimento será de R$ 8,1 milhões, sendo R$ 1,1 milhão de recurso próprio da Corsan e R$ 7 milhões da Funasa.

