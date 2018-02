Construção de 979 açudes

O Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, avança nas regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul. No Estado, serão feitos 979 açudes em 99 municípios, num investimento de R$ 5.507.168,50. O programa foi dividido em 10 lotes licitados com três empresas – Terpacon, GRK e Casa Nova.

Deixe seu comentário: