Construção de viaduto na Estrada do Mar

A abertura dos envelopes do processo licitatório para a construção do viaduto sobre a Estrada do Mar já tem data definida. A concorrência está marcada para 25 de julho, conforme edital publicado nesta sexta (22) no Diário Oficial do Estado. A empresa vencedora do certame será contratada pelo Daer para a execução do viaduto na interseção das rodovias ERS-407 e ERS-389, em Xangri-Lá.

