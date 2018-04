Construção uruguaia é inédita no mundo da arquitetura: ponte com formato de anel

Uruguai inova e constrói ponte com formato de anel. Sua estrutura simboliza a aliança entre dois departamentos – Rocha e Maldonado, que possuem um entorno mágico como a área protegida de Laguna Garzón. Sua diversidade biológica e a vista panorâmica tornam o local imperdível para o turista.

Silêncio, calma e brisa é o que sentem os visitantes ao chegar a Laguna Garzón e contemplar a panorâmica vista da reserva natural. Do horizonte se vê a silhueta dos esportistas que praticam o kitesurfe, windsurfe ou stand up paddles sobre as águas da linda lagoa – a exceção dos esportistas náuticos a motor, devido a proibição por se tratar de uma área protegida (www.kiteywindsurflaura.com).

Desde a construção, em dezembro de 2015, da criativa e original obra arquitetônica (mede 5 metros largura e 323 de comprimento ou longitude) se experimenta a fusão entre arquitetura e beleza natural no local. Sua aparência de anel sustentado é um elemento típico do lugar. A funcionalidade e encanto da sua forma está na lenta circulação dos carros, sua altura é suficiente para permitir o cruzamento de embarcações, permitindo que os visitantes cruzem aproveitando a paisagem.

Como chegar

Da cidade de Rocha, capital do departamento, basta pegar a rota 9 sentido sudoeste (em direção a Montevidéu), são aproximadamente 20 km, logo dirigir por 12 km ao longo da estrada até a Rota 10. Aí, é só entrar à direita e voltar na ponte Laguna Garzón. Além disso, pode-se chegar até lá, pelos balneários El Caracol, Costa Bonita e El Bonete.

Diversidade

A região de grande diversidade biológica, tem mais de 9.500 hectares terrestre e mais de 27 mil de superfície marinha.

É possível observar ali a gaivota cangrejera, a ave playerito canela, os cines de pescoço negro e o flamenco austral. Além disso, das aves chorlo pampa e o playero de rabadilla blanca, migradores e espécies que se reproduzem na América do Norte e que migram regularmente para o sul durante a época de não reprodutiva. Além disso, na área habitam os sapos de Darwin, répteis, o cervo guazubirá, o morcego rabo de rato ou murcielago cola de ratón, a tartaruga de canaleta e nas águas do oceano, pode-se avistar baleias do Sul, durante a estação de migração para reprodução. Enquanto isso, diferentes espécies de peixes vivem na lagoa: corvina, siri, linguado, lisa, lacha (espécie de peixe marinho), camarão, ostras e dentre outros.

Gastronomia local

O Parador ou restaurante La Balsa está a 300m da ponte. Em homenagem ao meio de transporte anterior à construção a ponte, que existiu de 1994 a 2015, são oferecidos os famosos balseritos, um prato local exclusivo que serve buddhakiss recheado com diferentes espécies marinhas que habitam a lagoa. Eles são servidos num réchaud que imita a ponte circular e com um molho azul, representando a água.

Ali também estão: o exclusivo La Caracola e o inusitado restaurante ecológico Garzón Lounge, na margem oriental da lagoa, indo em direção ao departamento (estado) de Rocha, enquanto, passando a praia El Caracol está o restaurante El Rancho.

Deixe seu comentário: