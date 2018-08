Construsul consolida projeção otimista para construção civil no segundo semestre

A 21ª Construsul – Feira Internacional da Construção encerrou no sábado (04/08) com uma avaliação positiva de público e de vendas. Ainda que não seja possível, uma estimativa de volume de negócios, o depoimento de empresas expositoras foi marcado pelo otimismo. O evento coincide com um período do ano, no qual o segmento tem um histórico crescimento nas vendas e a Construsul serve como plataforma para lançamento de diversos produtos e serviços para empresas do setor.

O evento, que teve início na quarta-feira (1°/08), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, recebeu aproximadamente 40 mil pessoas, atingindo a marca esperada pela organização. A maioria dos visitantes foi dos estados da Região Sul e São Paulo. Entre o público gaúcho, destacou-se a presença de visitantes de Porto Alegre, Região Metropolitana e grandes cidades como Caxias do Sul e Pelotas.

“As pessoas compareceram ao evento e o maior reflexo disso foi ver os estandes cheios e os expositores realizando negócios e prospectando novos clientes. Observamos que diante de um cenário de possível reaquecimento da economia as pessoas decidem investir. Ainda que não haja a compra de um imóvel, o setor também é beneficiado porque muitas pessoas resolvem reformar ou melhor a sua edificação. A feira propiciou esse ambiente e pouco a pouco é esperado o aquecimento natural da economia”, explicou o diretor da Sul Eventos, empresa promotora do evento, Paulo Richter.

Presente pela primeira vez na Construsul, o gerente regional da Lâmpadas L&D, Rafael Chiele, conta que a referência do evento garantiu novos negócios à empresa.

“Atendemos atacadistas grandes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e redes de lojas. Alguns lojistas que não recebiam nossos representantes ou até mesmo os recebiam, mas não conheciam o produto quando nos viram aqui fecharam negócio. O fato de estar em uma feira como esta dá credibilidade e mostra que temos estrutura”, relata Chiele.

O Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividros-RS), que contempla mais de 160 indústrias do segmento, ingressou no evento com o propósito de fortalecer o segmento.

“Estamos esperando o início de vendas e o retorno dos lançamentos no estado. O vidro é um produto insubstituível, é o produto do futuro e indispensável para um projeto moderno e eficiente”, comenta o presidente do Sindividros-RS, Rafael Ribeiro.

A busca por inovações também garantiu a presença de compradores, de acordo com o gerente comercial da Vonder, Robson Eduardo da Silva. ” O segundo dia superou a nossa expectativa, com estande movimentado e a procura por inovações e promoções”, expõe Silva.

A Construsul permanece no Centro de Eventos da Fiergs no próximo ano. A novidade, porém, está no período de realização, que será somente durante a semana. Desta forma, o evento terá início na terça-feira, 30 de julho, e encerrará na sexta-feira, 2 de agosto de 2019.

Deixe seu comentário: