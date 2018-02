Construtora Tenda entrega residencial com 240 unidades em Canoas

A Construtora Tenda anuncia a entrega de mais um residencial em tempo recorde. O residencial Alto da Baviera está localizado na Rua Lopes Trovão, 46 – Canoas – Rio Grande do Sul.

Enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, o condomínio conta com 240 unidades. A primeira fase está com quase 100% das residências vendidas e a segunda fase está prevista para ser entregue no início do ano que vem. O empreendimento oferece apartamentos de 1 e 2 dormitórios, além de um condomínio completo com praça do chimarrão, biciletário, churrasqueira gourmet e salão de festas.

“Temos orgulho em entregar empreendimentos de qualidade antes do prazo final estipulado nos contratos. Somente na assembleia de instalação do condomínio entregamos 110 das chaves. Essa é a antecipação do sonho da casa própria”, afirma Ricardo Prada, diretor-regional de negócios da Tenda na região Sul.

