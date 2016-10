Cônsul da Itália chega em Porto Alegre para tratar do Pacto de Milão

O prefeito de José Fortunati recebeu nesta sexta-feira (7) a visita do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Nicolla Occhipinti, para tratar das políticas urbanas alimentares que estão previstas no Pacto de Milão. A Prefeitura de Porto Alegre é signatária do documento desde novembro de 2015. Na ocasião, o prefeito recebeu do cônsul a versão original da Carta de Milão.

Conforme Fortunati, a assinatura da carta coloca Porto Alegre numa posição de destaque mundial no incentivo à agricultura familiar, uma vez que metrópoles dos países desenvolvidos estão resgatando o fomento ao setor primário. “Assinamos o pacto com todo orgulho para mostrar que a sustentabilidade é uma questão chave para nós. São premissas básicas que Porto Alegre quer seguir para uma melhor qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito. O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Nicola Occhipinti, elogiou a adesão da cidade ao pacto e ressaltou as semelhanças entre a capital gaúcha e as metrópoles italianas.

Cidades

Cerca de 100 cidades do mundo assinaram o compromisso, discutido e incentivado durante a Expo Milão, no dia 15 de outubro do ano passado. Incluem-se na lista metrópoles como Barcelona, Londres, Frankfurt e a Cidade do México. No Brasil, Belo Horizonte também aderiu ao pacto. A assinatura da Carta de Milão foi articulada pela equipe do Projeto Porto Alegre Resiliente, que participou do evento na Itália.

O Pacto de Políticas Urbanas Alimentares de Milão em 2016 – Será discutido durante a cúpula dos prefeitos do Pacto de Milão, em Roma, nos dias 13 e 14 de outubro 2016. O objetivo é desenvolver

uma política alimentar global abrangente, que considere todos os aspectos dos ciclos alimentares urbanos, da produção ao consumo, do processamento à distribuição.

O programa preliminar contém elementos que ajudam a entender o que vai acontecer no evento: a criação de uma estrutura de monitoramento do pacto sobre as políticas alimentares para identificar os objetivos e os indicadores mensuráveis, assim como os progressos; o estudo de um sistema de cooperação cidade-a-cidade, para auxiliar o compartilhamento de informações e de boas práticas; a celebração do Dia Mundial da Alimentação, com a participação do presidente do Conselho dos Ministros da Itália, Matteo Renzi; e a cerimônia Milan Pact Awards, que premiará as melhores práticas alimentares, seguido por um debate sobre o assunto.

