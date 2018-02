O prefeito em exercício de Porto Alegre, vereador Valter Nagelstein, foi recebido nesta quarta-feira (7) pela oficial principal do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, Julia Harlan, na sede da representação norte-americana, no bairro Passo D’Areia. Julia reforçou a determinação de fortalecer e expandir as áreas de parceria com Porto Alegre e o Rio Grande do Sul.

