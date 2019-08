Consulado dos Estados Unidos segue com agendamento de vistos nesta segunda

O Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre retoma de forma limitada o agendamento de vistos a partir desta segunda-feira (12), enquanto o trabalho de conserto das instalações consulares prossegue. Os serviços para cidadãos norte-americanos não serão afetados. Todas as outras seções do Consulado continuarão em funcionamento.

A expectativa é que as operações em Porto Alegre voltem ao normal a partir do dia 21. Os casos de isenção de entrevista, que incluem muitas renovações de visto, serão processados normalmente. Os solicitantes que tiveram suas entrevistas canceladas em Porto Alegre terão que reprogramar os agendamentos.

Enquanto isso, os solicitantes podem requisitar suas entrevistas nos Consulados dos Estados Unidos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife ou na Embaixada em Brasília. Todas as solicitações de visto ou serviços para cidadãos norte-americanos devem ser feitas online. Os solicitantes com viagem médica de emergência devem enviar um e-mail para PortoAlegreNIV@state.gov.

