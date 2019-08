A partir do dia 21 de agosto, o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre voltará a emitir vistos para os viajantes. Na terça-feira (6), o serviço foi interrompido para a realização de reparos na sede do consulado, localizado na Avenida Assis Brasil, nº 1889, no bairro Passo D’Areia. Os casos de renovação de visto serão processados normalmente, informou o consulado.

Deixe seu comentário: