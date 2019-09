Consulado traz chef e enóloga da Itália para jantar especial em Gramado

Em comemoração à escolha da Itália como país homenageado no Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que ocorre neste domingo (22), o consulado do país promoverá a Anteprima 2020, uma degustação de comidas e vinhos italianos em um cenário cinematográfico. O evento ocorre das 16h às 20h.

Para a ocasião, virão da Itália o chef Gianluca Belli, do Restaurante Tivoli, de Cortina D’Ampezzo (estrela Michelin), que preparará uma degustação com produtos italianos, e a enóloga Monica Rossetti, que cuidará da harmonização dos pratos com vinhos de diversas regiões italianas. A combinação terá como cenário a vista do Parque Olivas de Gramado. O evento é destinado apenas para convidados.

Deixe seu comentário: