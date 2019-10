Consulta aos locais de prova do Enem estará disponível a partir do dia 16

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (3) que os mais de 5 milhões de candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão conferir os locais de prova a partir do dia 16 de outubro. Falta um mês para o primeiro dia de exame, que acontece no dia 3 de novembro. O segundo dia de provas será no dia 10 do mesmo mês.

O endereço e o número da sala para realização da prova ficarão no sistema juntamente com a liberação do Cartão de Confirmação da inscrição. O documento poderá ser acessado neste site ou pelo aplicativo do Inep/Enem para celular, disponível nas plataformas Apple Store e Google Play. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela realização do Enem, recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação impresso nos dois dias de prova.

Além disso, o Inep também aconselha que os estudantes cheguem ao local do exame com antecedência. Os portões abrirão ao meio-dia, no horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para fazer as provas, é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Na edição deste ano, os participantes terão que ficar atentos quanto ao uso de celulares. Serão eliminados aqueles candidatos com aparelhos eletrônicos que emitam qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que o item esteja na embalagem lacrada fornecida pela fiscal. Ou seja, alarmes devem estar desativados e o aparelho, desligado.

Além do local de prova, com o Cartão de Confirmação da inscrição em mãos, os participantes poderão conferir o número de inscrição, as datas e os horários do exame, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

