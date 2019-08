Consulta pública do programa “Future-se” entra na última semana

A consulta pública para a construção do programa “Future-se” entra na última semana. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Educação, mais de 34 mil pessoas se cadastraram no sistema de consulta pública e mais de 10 mil comentários já foram recebidos pelo MEC. O programa foi lançado no último dia 17, e já tem sido alvo de discussões dentro e fora da comunidade acadêmica.

De acordo com o MEC, o objetivo do programa é aumentar a autonomia administrativa das universidades federais, permitindo que estas captem recursos próprios, com apoio de entidades privadas. Os críticos do projeto afirmam, no entanto, que as universidades perderiam autonomia com o programa, já que as instituições precisariam seguir as diretrizes de governança definidas pelo MEC, abrindo brecha para perda de autonomia na gestão. Além disso, os reitores das universidades federais afirmam que a preocupação com inovações tecnológicas e a aproximação com empresas podem acabar seguindo uma lógica do mercado, deixando de lado o campo das ciências humanas, que correm o risco de ficar às margens dos investimentos.

Consulta Pública

A consulta pública é dividida em duas etapas:

na primeira, o participante pode escolher três opções para cada capítulo, marcando as opções “totalmente claro”, “claro com ressalvas” e “não está claro”. Além disso, o participante pode incluir observações no final de cada capítulo;

na segunda, o participante pode utilizar um campo de texto para fazer comentários gerais sobre o tema e enviar propostas.

