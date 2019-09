Consulta pública sobre trecho da Orla do Guaíba encerra na próxima semana

Encerra na próxima semana a consulta pública sobre o trecho 2 da Orla Moacyr Scliar, do Guaíba, em Porto Alegre. Quem quiser se manifestar tem até o dia 11 para preencher o Formulário de Contribuições e enviar para o e-mail consultaorla@portoalegre.rs.gov.br.

A prefeitura vai realizar a concessão dos serviços de gestão, operação e manutenção do trecho 2 do Parque, assim como a execução de obras e serviços de engenharia. O investimento estimado é de R$ 70,5 milhões e o prazo da concessão é de 35 anos. A revitalização do trecho 2 incluirá uma roda-gigante de no mínimo 80 metros de altura.

Uma audiência pública para apresentação dos principais pontos do projeto acontece um dia antes do término da consulta, no dia 10, às 10h, na Rua Siqueira Campos, 1300 – 14º andar. O edital do trecho 2, elaborado pela Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas (SMPE) com apoio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) e do Instituto Semeia, tem previsão de lançamento em outubro. O critério de julgamento será a maior oferta de outorga fixa. A área compreende 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, mais faixa de água, que vai da Rótula das Cuias até o Anfiteatro Pôr do Sol.