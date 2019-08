Consultora dá dicas para as famílias planejarem a sua primeira viagem à Disney

A tão sonhada viagem pra Disney pode ser realmente mágica ou então cheia de perrengues para as famílias que não planejam com antecedência. Bem por isso, ganha cada vez mais força o serviço de consultoria personalizada, com dicas úteis e ainda pouco conhecidas sobre como evitar filas e imprevistos e, consequentemente, poupar tempo e dinheiro!

O atendimento ainda esclarece sobre os melhores períodos para viagem, o que levar, onde se hospedar, como aproveitar ao máximo as facilidades dos parques, onde comer e quais as recomendações para crianças que viajam pela primeira vez ou que tenham alguma necessidade especial.

A consultora Letícia Puig, da empresa Disney na Caixa, está constantemente atualizada com as novidades de Orlando e preparou uma cartilha com as principais recomendações para quem viaja a este famoso destino.

1 – Melhor temporada:

Os meses de dezembro, janeiro, junho e julho são os meses preferidos dos visitantes brasileiros. Dezembro e janeiro por serem as nossas férias mais longas. E junho e julho por ser verão nos Estados Unidos. Para quem pode viajar fora do período de férias, setembro e outubro são meses ótimos! Com parques mais vazios e temperaturas mais amenas.

2 – Tempo de estadia:

Recomendo sempre, se possível, uma viagem entre 12 e 15 dias (contando os dias de viagem – deslocamento) para que a família possa aproveitar sem correria os parques e atrações da cidade de Orlando. Dez noites é um tempo bom para se aproveitar os parques e ainda fazer umas comprinhas.

3 – Parques e faixas etárias

Magic Kingdom, além de ser o parque clássico, é um parque que tem atrações para todas as idades e consegue “acolher” bem famílias com filhos de diferentes idades. O Animal Kingdom também atende bem crianças com grandes diferenças de idades.

Já os parques da Universal também conseguem ser uma boa opção pois tem áreas e atrações específicas para o público infantil e os super heróis estão presentes no Island of Adventure.

O Legoland, apesar de ficar distante 50 min da cidade de Orlando é um parque planejado exclusivamente para crianças a partir dos 3 anos, todas as atrações foram feitas especialmente para elas.

4 – Parques para quem viaja sem crianças

Para quem viaja sem crianças e curte uma adrenalina os parques mais procurados são: Island of Adventure, Universal Studios e Bush Gardens.

Nos parques Disney o Epcot pelos festivais de artes e gastronomia, como o Food and Wine Festival que este ano ocorre de 29 de agosto a 23 de novembro. Além do Magic Kingdom que não pode ficar de fora nunca!

5 – Para não perder muito tempo em filas

Chegar cedo é prioridade num dia de parque, nas duas primeiras horas da manhã os parques estão mais vazios e dá para aproveitar esse tempo em atrações concorridas. Se o passageiro não for hóspede Disney deve observar os dias de Extra Magic Hours (que são as horas extras em que os parques ficam abertos apenas para os hóspedes do complexo) e evitar ir aos parques nesses dias.

Todos os passageiros, hóspedes ou não, devem observar os eventos especiais que acontecem em dias e épocas selecionadas e que podem interferir nos horários dos shows noturnos.

Ser hóspede Disney tem a sua vantagens na hora dos agendamentos dos FastPass+ (o “fura fila” da Disney): com 60 dias de antecedência à sua data de chegada ao hotel enquanto outros visitantes (hóspedes de outros hotéis fora do complexo Disney) agendam com 30 dias de antecedência à data de visita aos parques.

Em todos os parques de Orlando é possível aproveitar o Refil de Pipoca que funciona da seguinte maneira: compra-se um “baldinho” por mais ou menos $10 e durante todo o período de visita aos parques o refil custa, em média, $2. O “baldinho” da Disney vale nos parques Disney e em Disney Springs, o “baldinho” dos parques Universal valem nos parques da Universal e no City Walk.

6 – Atrativos mais recentes dos parques

Nos últimos anos os parques de Orlando vem passando por transformações anuais. Desde 2015, com a inauguração da montanha russa dos 7 anões, a Seven Dwarf Mine Train, a Disney vem num processo de expansão e revitalização dos seus parques e hotéis que seguirá até 2021, quando será comemorado os 50 anos do Magic Kingdom (e consequentemente os 50 anos da abertura do Walt Disney World).

A Star Wars: Galaxy’s Edge é a área inaugurada recentemente na Disneyland (Califórnia) e no dia 29 de agosto também inaugura no parque Hollywood Studios (Orlando).

A Universal não ficou para trás nas ampliações e no dia 13 de junho inaugurou a nova atração na área de Hogsmeade, a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, área dedicada ao personagem Harry Potter.

Na área de hotelaria a foi inaugurado o Endless Summer Resort, um hotel com tarifas na casa dos $90 de diária, para quatro pessoas. Ainda serão inaugurados mais 4 mil quartos dentro do complexo Universal até 2020.

7 – Seguro viagem

Mesmo não sendo obrigatório ter um seguro viagem para entrar nos EUA, contratar esse serviço vai garantir que imprevistos não estraguem sua viagem.

O atendimento médico nos Estados Unidos é igual para americanos e turistas – não há sistema de público saúde e todos pagam pelas consultas de forma privada. Segundo o site The Kaiser Family Foundation, uma diária hospitalar pode passar de $ 3.000, dependendo do Estado. E esse é um dos motivos que faz o seguro viagem para os Estados Unidos ser tão importante.

A dica é analisar com calma todos itens que cada cobertura oferece, dando uma atenção especial para as coberturas relacionadas às despesas médicas.

Analise com calma todas as coberturas oferecidas pelo seguro escolhido. Se você pretende fazer uma viagem para praticar esportes e desfrutar de novas experiências como safaris, surf, correr maratonas pelo mundo ou ainda se estiver grávida, fique de olho na cobertura que o seguro viagem oferece em cada situação.

8 – Para agilizar a entrada nos EUA

Ao desembarcar nos Estados Unidos, é obrigatória a passagem pela imigração. Os agentes verificarão os passaportes e os vistos. Quando solicitado os passageiros devem informar o motivo da viagem e mostrar as passagens de retorno ao Brasil, reservas de hotel, informar o valor em dólar que tem consigo e se possui ou não cartão de crédito (somente se solicitado).

O importante é permanecer calmo e responder tranquilamente às perguntas. Caso seja necessário é possível solicitar ajuda de um funcionário que fale espanhol ou português.

Não há mais entrega de formulários de imigração no avião. O sistema americano de imigração está mudando e agora tudo é feito após o desembarque, em totens (em Orlando os totens ainda não estão funcionando por completo, então o atendimento pode ser feito numa cabine com o agente de imigração).

Caso seja direcionado para os totens as perguntas serão respondidas diretamente nele e suas respostas transferidas para o seu perfil dentro do sistema americano. É possível escolher o idioma que serão respondidas as perguntas, opte sempre pelo português que fica mais fácil.

Um membro da família deverá iniciar o formulário no totem e seguir as etapas informadas: scanner do passaporte (página com a foto), preenchimento dos dados e inclusão dos outros membros da família que estão viajando juntos.

Lembrando que membros da família, para esse caso específico, são: pai, mãe e filhos. Qualquer outra pessoa deverá fazer o acesso ao totem separadamente. Há um fiscal de prontidão para ajudar em caso de dúvidas.

